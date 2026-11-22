تحيي الجمهورية اللبنانية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الاستقلال، وسط مواقف سياسية رفيعة المستوى وتضامن عربي واسع يؤكد على مركزية الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية في حماية السيادة ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

رسائل الرئيس جوزيف عون في خطاب الاستقلال

وجّه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خطاب الاستقلال مؤكداً أن استقلال لبنان يظل غير مكتمل طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وطالما بقي قرار الحرب والسلم وسلاح خارج سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وشدد عون في رسائله الحاسمة على أن «لا بديل عن استقلال لبنان ولا ضمانة له إلا دولته وجيشه»، مؤكداً ضرورة تعزيز سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية، بما يضمن استقرار البلاد وصون وحدة أراضيها.

بيان البرلمان العربي الداعم لبيروت

وعلى صعيد التضامن العربي مع المناسبة الوطنية، أصدر البرلمان العربي بياناً رسمياً قدّم فيه خالص التهاني للجمهورية اللبنانية، قيادةً ممثلة بالرئيس جوزيف عون، وحكومةً وشعباً، مؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب لبنان في:

الحفاظ على سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه.

تعزيز وحدة الصف الداخلي ودعم مؤسسات الدولة الدستورية والعسكرية.

المضي قدماً نحو مسارات الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي للشعب اللبناني.

دلالات الذكرى الـ83 في المشهد اللبناني

تأتي ذكرى الاستقلال هذا العام في مرحلة دقيقة تتطلع فيها بيروت إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي واستعادة ثقة المواطن ومحيطه العربي بمؤسسات الدولة بوصفها الضامن الوحيد لمستقبل البلاد وسيادتها الكاملة.

كما يعكس الاهتمام العربي الواسع بهذه المناسبة، وفي مقدمته بيان البرلمان العربي والاتصالات الدبلوماسية المهنئة، حرص العواصم العربية على مساندة لبنان في تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية وإعادة بناء حضوره الفاعل في المنظومة العربية، بما يحفظ أمنه ويحقق تطلعات اللبنانيين في العيش الكريم والاستقرار الدائم.