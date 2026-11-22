في مبادرة تستهدف دعم سوق العمل وربط الباحثين عن وظائف بفرص التشغيل الحقيقية في مؤسسات القطاع الخاص، أعلن حزب مستقبل وطن، ممثلاً في أمانة العمل الجماهيري المركزية، إطلاق مبادرة «قافلة التوظيف المتنقلة» التي تسعى إلى توفير 100 ألف فرصة عمل للشباب والمواطنين موزعة على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة.

محافظة الدقهلية محطة الانطلاق الأولى

تقرر رسمياً أن تكون محافظة الدقهلية هي نقطة البداية لانطلاق هذه القافلة الميدانية، على أن تتحرك القافلة تباعاً وفق جدول زمني منظّم لتغطية كافة المراكز والأقسام والقرى والنجوع في بقية المحافظات، ما يضمن وصول فرص التوظيف مباشرة إلى الشباب داخل نطاق سكنهم دون تكبد عناء السفر أو الانتقال إلى العاصمة.

آلية التقديم وتفاصيل الفرص المتاحة

تنوع التخصصات: تركز القافلة على إتاحة وظائف متعددة في المجالات الإدارية، والفنية، والخدمية، والتجارية، بالتنسيق المباشر مع كبرى شركات ومصانع القطاع الخاص الجادة.

الربط المجتمعي: تأتي المبادرة في إطار خطة تهدف إلى ربط العمل الجماهيري بالخدمات الملموسة التي تخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي عبر تشغيل الكفاءات الشابة.

قنوات المتابعة والتسجيل: دعت الأمانة الشباب الراغبين في التقديم إلى متابعة الصفحات الرسمية لحزب مستقبل وطن وأمانته بمحافظة الدقهلية، لمعرفة الأماكن المحددة لاستقبال الطلبات والمواعيد والأوراق المطلوبة فور الإعلان عن كل محطة ميدانية.

خطوة نحو تمكين الشباب اقتصادياً

تُعد القوافل الميدانية إحدى الأدوات العملية التي تسهل التقاء أصحاب الأعمال بالمتقدمين وجهاً لوجه، وتختصر إجراءات الفرز والمقابلات، بما يفتح آفاقاً مهنية جديدة أمام آلاف الخريجين وأصحاب المهارات في مختلف أنحاء مصر.

ومن المنتظر أن تشهد المحطة الأولى في الدقهلية إقبالاً واسعاً من الباحثين عن عمل بمختلف المؤهلات المتوسطة والعليا والمهن الحرفية، تمهيداً لانتقال القافلة تدريجياً إلى باقي محافظات الوجه البحري والصعيد لتحقيق المستهدف الكامل البالغ 100 ألف فرصة عمل حقيقية.