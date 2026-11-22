تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو منطقة أسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مواجهة مصيرية وحاسمة أمام نظيره المنتخب القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر.

حسابات المجموعة وشعار «لا بديل عن الفوز»

يدخل الفراعنة الصغار اللقاء تحت ضغط المنافسة القوية، سعياً لتعويض الخسارة التي تعرض لها المنتخب في الجولة الافتتاحية أمام منتخب اليونان واستعادة آمال المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور التالي. وعكف الجهاز الفني خلال الساعات الماضية على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المواجهة الأولى، مع تجهيز العناصر الهجومية لاستغلال الكرات السريعة وأنصاف الفرص منذ الدقائق الأولى أمام أصحاب الأرض.

في المقابل، يتطلع المنتخب القطري للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في جدول الترتيب، ما ينبئ بمباراة حماسية مفتوحة على كل الاحتمالات.

موعد مباراة مصر وقطر والملعب المستضيف

الملعب: استاد إبراهيم خلفان (الملعب رقم 2) بمنطقة أسباير زون في الدوحة.

بتوقيت القاهرة: الساعة الخامسة مساءً (5:00 PM).

بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: الساعة السادسة مساءً (6:00 PM).

القنوات الناقلة للمباراة على نايل سات

تُبث المواجهة المرتقبة على الهواء مباشرة عبر شاشتين رئيسيتين لتسهيل متابعتها أمام الجماهير العربية:

قناة الكأس 1 القطرية (المفتوحة): تنقل المباراة مجاناً وبجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات.

شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS): الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأمل الجمهور المصري أن يقدم لاعبو المنتخب أداءً هجومياً منظماً يعكس قدراتهم الفنية في البطولات القارية السابقة، وأن ينجحوا في حصد النقاط الثلاث لإحياء حظوظ التأهل قبل ختام منافسات دور المجموعات في واحدة من أقوى بطولات الفئات السنية على مستوى العالم.