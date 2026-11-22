شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، وذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية للمعادن، عقب تذبذبات سعر الأونصة عالمياً قرب مستويات 3538 دولاراً وسط ترقب المتعاملين لافتتاح التداولات الدولية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الصاغة (دون مصنعية)

سجلت الأعيرة المتداولة في السوق المحلية متوسطات الأسعار التالية قبل إضافة قيمة المصنعية والدمغة في مختلف المحافظات:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6,246 جنيهاً، ويُستخدم أساساً في صناعة السبائك الاستثمارية عالية النقاء.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً): بلغ نحو 5,465 جنيهاً، وقد يتراوح بين 5,450 و5,500 جنيه باختلاف مناطق البيع وحركة الطلب المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 4,684 جنيهاً، ويحظى بإقبال واسع في المشغولات العصرية.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجل نحو 3,643 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): سجل نحو 43,720 جنيهاً دون مصنعية.

المصنعية وحساب السعر النهائي عند الشراء

تختلف التكلفة النهائية التي يسددها المشتري من تاجر لآخر تبعاً لقيمة المصنعية والدمغة ونوع القطعة الذهبية؛ إذ تنخفض مصنعية الجنيهات المغلفة والسبائك مقارنة بالمشغولات اليدوية ذات التفاصيل الدقيقة، ما يجعلها خياراً مفضلاً للراغبين في الادخار طويل الأجل.

توقعات السوق مع بداية الأسبوع

يتحرك سعر الذهب في مصر بناءً على ثلاثة محددات رئيسية هي سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار داخل الجهاز المصرفي، وحجم العرض والطلب في محلات الصاغة. ومع توقف البورصات العالمية اليوم الأحد، يفضل الراغبون في الشراء أو البيع متابعة التحديثات اللحظية قبل إتمام أي صفقة ومقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من منفذ معتمد، مع الاحتفاظ بفاتورة ضريبية مفصلة توضح الوزن والعيار والسعر وقت التنفيذ.