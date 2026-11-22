أكدت مساعدة القيّمة الفنية لمعرض "البحر المسجور"، لولوة كتبي، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، أن السينما والفنون البصرية تعمل على حماية الذاكرة الثقافية والهوية العربية. وتستضيف فعاليات "رباعية قطر" هذا المعرض الذي يستند إلى فكرة تعيد قراءة الماضي والأساطير والموروث الشعبي وفق رؤية معاصرة، بعدما اعتمدت المجتمعات الخليجية على التاريخ الشفهي والروايات لنقل التراث عبر عدة قرون.

دلالات المعرض والروابط الثقافية للبحر

يسعى المعرض إلى إبراز طبيعة البحر المزدوجة، باعتباره مصدرًا للحياة وقوة تدميرية تظهر حين يتجاوز الإنسان حدوده مع الطبيعة. وتستوحي الفعالية عنوانها وأقسامها الثلاثة من آيات قرآنية تتناول الخلق والماء ونهاية العالم وعنصري الماء والنار. كما يستهدف الحدث تقديم الهوية الخليجية واستكشاف الروابط الثقافية للبحر بعيدًا عن الحدود الجغرافية، لتغيير الصورة الشائعة التي ربطت الخليج بالصحراء أكثر من البيئة البحرية.

مشاركات عربية وتاريخ فني مشترك

يشتمل المعرض على أعمال فنية وسينمائية تضم مشاركات من قطر والكويت والعراق. وتجسد هذه الأعمال جذور التعاون الفني، حيث سافر فنانون قطريون في فترات سابقة إلى العراق للتعلم على أيدي فنانين عراقيين. ويتميز الفن العربي الحديث بتمركزه حول الهوية الجماعية والتاريخ والمجتمع، بخلاف الفن الغربي الحديث الذي صب اهتمامه على الشكل والتعبير الفردي.

دور السينما والموجة الفنية الجديدة

تشهد الساحة الفنية حاليًا ظهور موجة جديدة من الفنانين الذين يعتمدون على الصور المتحركة في نتاجاتهم. وأضحت السينما تمتلك قدرة على حفظ الأرشيف وإعادة توظيفه، إلى جانب فتح حوار بين الروايات التاريخية المتعددة. ودعت كتبي إلى إنهاء الفصل التقليدي بين أشكال الفنون العربية والتركيز على التجربة الإبداعية للفنان وظروفها.