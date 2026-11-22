تعتزم شركة آبل إطلاق هاتف جديد احتفالاً بمرور عشرين عاماً على إنتاج أجهزة آيفون، حيث يُنتظر الكشف عن طراز "آيفون 20 برو" في سبتمبر 2027.

تصميم زجاجي وهيكل منحني الحواف

أوضح مارك غورمان أن التصميم المرتقب يتشكل بصورة رئيسية من الزجاج. يجمع هذا الهيكل بين إطار معدني وواجهة زجاجية تنحني من أطرافها الأربعة، بالإضافة إلى خلفية مصنوعة من الزجاج أيضاً.

من جانبه، أشار المسرّب "آيس يونيفيرس" إلى اختبار آبل أربعة نماذج أولية للهاتف. يعتمد نموذجان منها على الزجاج المنحني بالكامل، في حين يتضمن النموذجان الآخران شاشة مسطحة ذات تصميم تقليدي. وقد استغرق العمل على دوزنة درجة الانحناء في الهيكل نحو ثلاثة أعوام.

تصل سماكة حواف الشاشة محاكاةً على الورق إلى نحو ميليمتر واحد، مما يجعل الانحناءات غير ظاهرة تقريباً عند النظر إلى الجهاز من الجهة الأمامية. كما جاءت عينات واقيات الشاشة المتداولة متوافقة مع هذا الشكل المنحني المسرّب.

تقنيات متطورة للكاميرا والشاشة

كشف "آيس يونيفيرس" عن جهود لتطوير مستشعر جديد للكاميرا الأساسية. وذكر اليوتيوبر سام كول أن دقة هذا المستشعر الرئيسي تصل إلى 200 ميجابكسل. تعتمد الكاميرا على تقنية "LOFIC" لرفع جودة التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة وتحسين النطاق الديناميكي.

تأتي شاشة OLED في طراز "برو" بمقاس يقارب 6.4 بوصة، بينما تقترب شاشة طراز "برو ماكس" من 7 بوصات. ويُرجح بقاء ميزة "Dynamic Island" مع تقليل مساحتها، إذ لا تزال تقنية الكاميرات المخفية أسفل الشاشات غير جاهزة للتطبيق في الأجهزة الذكية الرائدة.

معالج متقدم وتقنيات جديدة للطاقة

تشير التوقعات إلى تزويد الهاتف بأزرار تعمل بالحالة الصلبة. وسيُزود الجهاز بشريحة "A21 Pro" المصنوعة وفق معمارية 2 نانومتر.

تدرس الشركة إمكانية اعتماد بطاريات تعتمد تقنية أنود السيليكون، وذلك بهدف رفع كثافة الطاقة داخل الهاتف.