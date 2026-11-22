حقق نادي باريس سان جيرمان انتصاره الثاني عشر على التوالي في الدوري الفرنسي عقب تغلبه على ضيفه نيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، متسبباً في إيقاف سلسلة منافسه الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية سابقاً.

مباراة باريس سان جيرمان وإصابة دويه

بدأ نيس التهديف عن طريق اللاعب محمد عمورة، قبل أن يدرك سيني مايولو التعادل لباريس سان جيرمان من خلال ركلة جزاء. ثم أضاف ديزيري دويه الهدف الثاني للفريق الباريسي، وتبعه فيران توريس بالهدف الثالث، بينما أحرز علي عبدي ثاني أهداف نيس.

وشهد الشوط الأول إصابة خطيرة للاعب ديزيري دويه في ركبته اليمنى، مما أدى إلى نقله خارج أرضية الملعب. وأوضح المدرب لويس إنريكي أن الإصابة بالغة وتتطلب انتظار نتائج الفحوصات الطبية المقررة في اليوم التالي.

نتائج المنافسات في الدوري الإيطالي

حافظ لاتسيو على صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطتين بعد فوزه على ليتشي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها تيجاني نوسلين ودافيد فراتيسي. وعبر المدرب جينارو غاتوزو عن فخره الكبير بالروح القتالية والرغبة التي قدمها لاعبو فريقه أثناء اللقاء.

وارتقى روما إلى المرتبة الثانية في جدول الترتيب إثر تغلبه على بارما، في مباراة شهدت إحراز دونييل مالين أربعة أهداف ومشاركة رودريغو مورا بتسجيل هدف. ومن جهته، انتصر كومو على كالياري بهدفين دون مقابل في ملعبه، ليحافظ على المركز الرابع بفارق ست نقاط عن الصدارة.

منافسات الدوري الألماني وأزمة بايرن ميونخ

ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني بـ 24 نقطة جمعها من 10 مواجهات، بعد تغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف أحرزه فيليكس نميشا في الدقيقة 80. وتعادل بايرن ميونخ على أرضه مع كولن بهدف لمثله يوم الجمعة، في حين تساوى فرايبورغ مع بايرن في المركز الثالث بفارق نقطتين عن دورتموند عقب فوزه على إلفيرسبيرغ بهدف دون رد.

وأبدت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قلقها البالغ، متهِمةً إدارة بايرن ميونخ بممارسة ضغوط على جمال موسيالا بخصوص عقده أثناء تعافيه الصحي. وجاء ذلك رداً على تصريحات مسؤولي النادي أولي هونيس وجان كريستيان دريسن وكارل هاينز رومنيغيه حول مستقبله، علماً أن اللاعب جدد عقده حتى 2030 في فبراير 2025.

وكان موسيالا قد تعرض لكسر في الساق في كأس العالم للأندية خلال يوليو 2025، ثم لحادثتي إغماء في أغسطس 2026 جرى تشخيصهما باضطراب عصبي، أعقبتها إصابة في العضلة الخلفية خلال سبتمبر 2026. وعلى صعيد آخر، تعرض هاري كين لتمزق في أربطة كاحله الأيسر بعد مشاركته كبديل في مواجهة كولن يوم الجمعة.

وأكد بايرن ميونخ يوم السبت خضوع كين لعملية جراحية ناجحة ستغيبه عن اللعب للأشهر القادمة. وصرح المهاجم البالغ 33 عاماً أنه يخطط للعودة بلياقة أفضل وجاهزية كاملة للمراحل الحاسمة من الموسم بحلول عام 2027.

مستجدات الدوري الإسباني

انتهت مواجهة إشبيلية وريال بيتيس بالتعادل بهدف لمثله في الدوري الإسباني، إذ تقدم بيتيس عبر أنطوني قبل أن يعادل كيكي سالاس لإشبيلية في الدقيقة 91. ويبتعد بيتيس عن برشلونة المتصدر بفارق ست نقاط، قبيل خوض الأخير مباراته ضد فياريال يوم الأحد.

ويلتقي ريال مدريد تحت قيادة خوسيه مورينيو مع سيلتا فيغو في وقت لاحق يوم السبت بهدف التساوي مع برشلونة في الصدارة. وفي مباريات أخرى، تغلب فالنسيا على رايو فايكانو بهدف نظيف ليغادر منطقة الهبوط مؤقتاً، بينما فاز ألافيس على ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى المركز الثامن.