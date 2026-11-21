ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى يوم السبت 21 نوفمبر 2026، بعد فرض عقوبة على الإيطالي كيمي أنتونيلّي رغم تسجيله الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية.

تفاصيل اللفة الأخيرة وأثر التلافي الهوائي

شهدت بداية المحاولة الأخيرة صراعاً بين أنتونيلّي وروسيل مع سيارات ألبين وRacing Bulls للحصول على تموضع مثالي داخل الحلبة. واستطاع أنتونيلّي إنهاء محاولته متجاوزاً خط النهاية قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت المخصص. ووصل السائق الإيطالي بفارق ثانية واحدة خلف ليندبلاد.

واستغل أنتونيلّي السحب الهوائي خلف السائق الذي يتقدمه ليخطف الصدارة. وأكد عبر راديو الفريق أن التفوق في السرعة يعود كلياً إلى التلافي الهوائي. وأوضح أنه كان يبتعد ثانية واحدة فقط عن السيارة التي أمامه مع انطلاق اللفة، مما جعله يظن أن فرصته قد ضاعت. وأضاف أن تأثير هذه الظاهرة كبير في حلبة لاس فيغاس.

فيرستابن يتجاوز الأعطال ويسجل انطلاقة جديدة

يمتلك فيرستابن في رصيده الفوز بسباقين من أصل ثلاثة أقيمت في لاس فيغاس. وكشف السائق الهولندي عن مواجهته أعطالاً غير معتادة في سيارته منذ جولة البرازيل. وعبر عن ارتياحه للانطلاق من الصف الأول بعد النجاح في السيطرة على تلك الصعوبات.

وأفاد فيرستابن بأن لفته الأولى كانت الحد الأقصى الممكن بفضل ظاهرة التلافي الهوائي. وأكد ثبات مستوى السيارة أثناء عبور المنعطفات رغم وجود الهواء المضطرب. وذكر أن السيارة حققت مكاسب سرعة ضخمة في المسارات المستقيمة.

روسيل يقيّم أداءه مقارنة بسباق المكسيك

أبدى روسيل سعادته بمستواه خلال الجلسة التأهيلية رغم ضياع فرصة الانطلاق من الصدارة. ووصف اليوم بالتوازن والنجاح. وأفاد بأنه كان يتطلع للمركز الأول، لكنه يرتاح لأدائه الحاضر أكثر من محاولته في سباق المكسيك الذي انطلق فيه من الصف الأول.

وامتدح روسيل ما قدمه كيمي خلال الجلسة. وأوضح أن اقتراب زملائه من السيارات التي تسبقهم منحهم فائدة كبرى بفضل ظاهرة التلافي الهوائي.