يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة المضمنة بالتطبيق الذي أُقر لرفع الحد الأدنى للأجور وموعد صرف زيادة الرواتب 2026 لشهر نوفمبر الجاري اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر اعتباراً من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026. وكانت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصبح 8000 جنيه شهرياً قد بدأ تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو 2026، بناءً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد في يونيو 2026، وتضمنت القرارات أيضاً إقرار زيادات إضافية واستثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي لتحسين الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 والمتأخرات

حددت وزارة المالية الجدول الزمني المعتمد لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2026، وخصصت 5 أيام لصرف المرتبات وما في حكمها عن كل شهر، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات، وفقاً للتفاصيل التالية:

مرتبات شهر نوفمبر 2026: تبدأ إتاحة الرواتب اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، وتستمر عملية الإتاحة لمدة 5 أيام.

متأخرات شهر نوفمبر 2026: أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية لشهر نوفمبر تم تحديدها خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2026: أعلنت وزارة المالية بدء صرف الرواتب اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2026 وتستمر لمدة 5 أيام.

متأخرات شهر ديسمبر 2026: تقرر صرف متأخرات الشهر خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

طريقة ومنافذ الحصول على المستحقات المالية

تُتاح مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، عبر المنظومة المالية الإلكترونية. ويمكن للموظفين الصرف والسحب بمجرد وصول المستحقات لحساباتهم عبر القنوات المصرفية المعتمدة التالية:

ماكينات الصراف الآلي ATM (تبدأ إتاحة الرواتب عليها وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية).

فروع البنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد المصري.

منافذ صرف المرتبات المعتمدة.

وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى، وأكدت أن المستحقات متاحة للسحب في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.