عند التخطيط لبدء روتين رياضي لتحسين اللياقة أو إنقاص الوزن، يقف الكثيرون أمام خيارين كلاسيكيين: المشي السريع أم الجري. وبينما يظن البعض أن الجري هو الطريق الوحيد لحرق الدهون، تكشف أرقام الطب الرياضي أن الاختيار الأمثل يعتمد على الهدف والوزن وصحة المفاصل.

حرق السعرات الحرارية والدهون

من حيث الزمن، يحرق الجري عدداً أكبر من السعرات الحرارية في الدقيقة الواحدة؛ فشخص يزن 70 كيلوغراماً يحرق نحو 300 إلى 370 سعرة حرارية في نصف ساعة من الجري المتوسط، مقارنة بنحو 140 إلى 170 سعرة في المدة نفسها من المشي السريع.

في المقابل، يعتمد المشي السريع بنسبة أكبر على أكسدة الدهون كمصدر طاقة مع إمكانية الاستمرار فيه لفترات أطول دون إرهاق حاد، ما يجعله عملياً لمن يمارسون الرياضة يومياً.

الضغط على الركبتين والمفاصل

أثناء الجري، يتعرض مفصل الركبة والكاحل لقوة اصطدام تعادل 2.5 إلى 3 أضعاف وزن الجسم مع كل خطوة، وهو ما قد يسبب إجهاداً لمن يعانون من زيادة كبيرة في الوزن أو خشونة مبكرة، بينما لا يتجاوز الضغط في المشي السريع 1.2 ضعف وزن الجسم تقريباً.

كيف تختار التمرين المناسب لك؟