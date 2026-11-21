لفترات طويلة، شكّلت قاعدة «50-30-20» المرجع الأبسط لتنظيم الميزانية الأسرية: نصف الدخل للأساسيات، و30% للكماليات والترفيه، و20% للادخار وسداد الديون. لكن مع ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء، يواجه كثير من الموظفين صعوبة في إبقاء النفقات الأساسية عند حدود 50% فقط.

أين تتعثر القاعدة التقليدية؟

في المدن الكبرى، قد تلتهم الإيجارات أو أقساط السكن وفواتير الخدمات ومستلزمات الأسرة ما بين 60% و70% من صافي الدخل. عند هذه النقطة، يشعر البعض بالإحباط ويتخلون عن فكرة التخطيط المالي بالكامل، مع أن الحل يكمن في تعديل النسب لا إلغاء الميزانية.

النسخة المرنة: قاعدة 65-20-15 أو 70-20-10

ينصح مستشارو التخطيط المالي بتكييف النسب وفق الواقع المعيشي لكل أسرة دون المساس بمبدأ الادخار الثابت:

الأساسيات (60% إلى 70%): السكن، الطعام، التعليم، الصحة، والمواصلات الضرورية.

السكن، الطعام، التعليم، الصحة، والمواصلات الضرورية. المتغيرات والترفيه (15% إلى 25%): الخروج الأسبوعي، الاشتراكات، والهوايات، مع مراجعتها شهرياً لتقليص البنود غير المستغلة.

الخروج الأسبوعي، الاشتراكات، والهوايات، مع مراجعتها شهرياً لتقليص البنود غير المستغلة. الادخار والطوارئ (10% إلى 15%): يُفضّل اقتطاعها في اليوم الأول من استلام الراتب قبل بدء الإنفاق.

خطوات عملية لضبط المصروفات الشهرية

تبدأ السيطرة على المال بتسجيل كل نفقات الشهر الأول لمعرفة «التسريبات الصغيرة» مثل الطلبات السريعة والاشتراكات المنسية. كما يساعد بناء صندوق طوارئ يغطي مصروفات 3 إلى 6 أشهر على حماية الأسرة من اللجوء إلى القروض الاستهلاكية عند الأزمات المفاجئة.