قبل ظهور الطباعة بقرون طويلة، كانت المخطوطة المكتوبة بخط اليد هي الوعاء الرئيسي الذي حفظ علوم الفلك والطب والفلسفة والأدب في العالم العربي والإسلامي. ولم تكن المخطوطة مجرد نص منقول، بل عملاً فنياً وعلمياً متكاملاً تشارك في صناعته الناسخ والوراق والمذهّب والمجلّد.

ثورة الورق ونقلة المعرفة

مع انتقال صناعة الورق عبر سمرقند إلى بغداد ثم القاهرة ودمشق والأندلس في القرون الهجرية الأولى، تراجعت تكلفة الكتابة مقارنة برقاع الجلد والبردي، فانتشرت «سوق الوراقين» وازدهرت حركة النسخ والترجمة، وأصبح اقتناء الكتب ظاهرة حضارية في البيوت والمساجد والمدارس.

تنوع الخطوط ودلالاتها

ارتبطت كل حقبة وغرض بنوع محدد من الخطوط العربية؛ فالمصاحف المبكرة كُتبت بالخط الكوفي الهندسي الوقور، بينما شاع خط النسخ في المؤلفات العلمية والأدبية لوضوحه وسهولة قراءته، وبرز الثُلُث في العناوين والزخارف المعمارية، والرقعة لاحقاً في المراسلات اليومية.

كيف تُحفظ المخطوطات اليوم؟

تضم المكتبات العربية والعالمية مئات الآلاف من المخطوطات النادرة، وتعتمد مراكز الترميم الحديثة على ثلاث ركائز أساسية لضمان بقائها: