يُجمع أطباء التغذية على أن شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ يُعد من أبسط العادات الصحية وأكثرها فاعلية، إذ يفقد الجسم نحو نصف لتر من السوائل خلال ساعات النوم عبر التنفس والتعرق. غير أن الجدل يتجدد دائماً حول السؤال الأشهر: هل الأفضل شرب الماء دافئاً أم بارداً على معدة فارغة؟

أولاً: ماذا يحدث عند شرب الماء الدافئ صباحاً؟

يميل كثيرون إلى الماء الدافئ (بدرجة حرارة قريبة من حرارة الغرفة أو دافئ قليلاً) لأنه يكون ألطف على بطانة المعدة والأوعية الدموية الدقيقة، ويساعد في:

تحفيز حركة الأمعاء بلطف وتقليل الشعور بالانتفاخ الصباحي.

تجنب تقلصات المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي أو القولون العصبي.

تهدئة الحلق في الأجواء الباردة أو عند الاستيقاظ بجفاف في الفم.

ثانياً: حقيقة الماء البارد وحرق السعرات

تشير قياسات فسيولوجية إلى أن الجسم يستهلك قدراً ضئيلاً جداً من الطاقة لرفع حرارة كوب من الماء البارد إلى 37 درجة مئوية، ولا يتجاوز هذا الاستهلاك 8 إلى 10 سعرات حرارية للكوب الواحد، ما يعني أن الاعتماد على الماء البارد لإنقاص الوزن ليس حلاً فعلياً.

مع ذلك، قد يمنح الماء البارد إحساساً أسرع بالانتعاش واليقظة، كما يُفضله الرياضيون بعد التمارين لسرعة خفض حرارة الجسم الداخلية.

الخلاصة الطبية: أيهما تختار؟

من ناحية الترطيب الحيوي، يمتص الجسم الماء بنفس الكفاءة تقريباً سواء كان بارداً أم معتدلاً. الأهم هو اختيار درجة الحرارة التي تشجعك على شرب كمية كافية بانتظام؛ فإذا كنت تعاني من حساسية الأسنان أو بطء الهضم فالماء بدرجة حرارة الغرفة أو الدافئ قليلاً هو الأنسب، أما في الأيام الحارة فلا بأس بالماء المبرد باعتدال دون أن يكون مثلجاً.