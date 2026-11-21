يجد كثير من مستخدمي الهواتف الذكية أنفسهم مضطرين للبحث عن شاحن قبل انتهاء يوم العمل، رغم أن هواتفهم حديثة ومزودة ببطاريات كبيرة السعة. وفي أغلب الحالات، لا يكون السبب تلف البطارية بقدر ما يعود إلى مجموعة من الإعدادات الافتراضية التي تعمل بصمت في الخلفية وتستهلك قدراً كبيراً من الطاقة.

1. البحث المستمر عن شبكات الجيل الخامس (5G)

في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية مستقرة لشبكات الجيل الخامس، يبذل مودم الهاتف مجهوداً مضاعفاً للتبديل المتكرر بين شبكتي 4G و5G، ما يرفع حرارة الجهاز ويستنزف البطارية سريعاً. ضبط الشبكة على خيار «5G تلقائي» أو الاعتماد على «4G» داخل الأماكن المغلقة يوفر ما يصل إلى 15% من الشحن اليومي.

2. معدل التحديث المرتفع (120 هرتز) طوال الوقت

تمنح الشاشات ذات معدل التحديث 120 هرتز سلاسة ملحوظة عند التمرير، لكنها تضاعف استهلاك البطارية مقارنة بمعدل 60 هرتز. تفعيل الوضع التكيفي (Adaptive) يسمح للنظام بخفض التردد تلقائياً عند قراءة المقالات أو مشاهدة الصور الثابتة.

3. ميزة التشغيل الدائم للشاشة (Always-On Display)

إبقاء الساعة والإشعارات مضاءة على شاشة القفل يستهلك قرابة 1% إلى 2% كل ساعة، أي ما يعادل فقدان ربع سعة البطارية خلال يوم كامل دون استخدام فعلي للهاتف.

4. تحديث التطبيقات في الخلفية

تحتفظ عشرات التطبيقات بصلاحية سحب البيانات وتحديث المحتوى حتى عندما تكون مغلقة. قصر هذه الصلاحية على تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني الضرورية فقط يقلل الضغط على المعالج والاتصال بالإنترنت.

5. خدمات الموقع الجغرافي بصلاحية «دائماً»

تستخدم بعض التطبيقات نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل مستمر لجمع بيانات إعلانية أو إحصائية. يُنصح بتغيير الإذن في إعدادات الخصوصية إلى «أثناء استخدام التطبيق فقط».

6. السطوع اليدوي المرتفع

الشاشة هي العنصر الأكثر استهلاكاً للطاقة في أي هاتف. الاعتماد على السطوع التلقائي يضبط الإضاءة وفق البيئة المحيطة بدقة أكبر من التقدير اليدوي.

7. الإشعارات غير الضرورية

كل إشعار يوقظ الشاشة ويشغّل محرك الاهتزاز. تعطيل تنبيهات تطبيقات التسوق والألعاب يطيل زمن التشغيل الفعلي للبطارية ويمنحك تركيزاً أفضل.