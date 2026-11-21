شهد يوم السبت 21 نوفمبر 2026 عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، حيث قدم المتسابقون تلاوات قرآنية اتسمت بتنوع الأصوات والأساليب الأدائية.

تصدر فياض أحمد للترتيب

أظهرت تقييمات لجنة التحكيم تقارباً كبيراً في مستويات المتنافسين خلال هذه الجولة. وحصل المتسابق فياض أحمد فياض على 274 درجة، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام. وجاء ربيع إسماعيل خطاب في المرتبة الثانية بمجموع 273 درجة.

نتائج متبقية للمتسابقين

سجل كل من محمد محمود خليفة، وأحمد أشرف، ومصطفى حمودة 272 درجة، ليتقاسموا المركز الثالث في المنافسة. وحصل محمد محمود الخولي على 271 درجة، بينما نال يوسف عبدة رعنه 270 درجة. وأدى مجموع درجات يوسف عبدة رعنه إلى خروجه من سباق التأهل في هذه الحلقة.

مواجهة حاسمة وخروج أحمد حسام الدين

خضع محمد محمود الخولي وأحمد حسام الدين لمواجهة فاصلة أمام لجنة التحكيم لتحديد من سيستمر في المسابقة. وقررت اللجنة اختيار محمد محمود الخولي للبقاء في البرنامج، مما أدى إلى خروج أحمد حسام الدين رسمياً من المنافسات.

أهداف البرنامج

يسعى البرنامج إلى اكتشاف المواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم. كما يركز على إبراز مدارس الأداء المختلفة في هذا المجال.