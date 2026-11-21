أُعلن يوم السبت 21 نوفمبر 2026 عن تفاصيل جبانة فج الجاموس الأثرية الواقعة قرب هرم سيلا عند الحافة الشرقية لمنخفض الفيوم، والتي تمتد على مساحة تُقدر بنحو 125 متراً لتساعد في بحث أساليب الدفن خلال العصرين اليوناني والروماني إلى جانب دلائل لفترات لاحقة.

بدء الحفائر الحديثة ومشروع جامعة بريغهام يونغ

بدأت أعمال التنقيب الحديثة في هرم سيلا والموقع المذكور خلال عام 1981 بواسطة مشروع تابع لجامعة بريغهام يونغ الأمريكية. ركزت تلك الحفريات على فحص المدافن والمقتنيات بهدف إعادة استكشاف التاريخ العلمي للمنطقة.

تنوع تصميمات المقابر واتجاهات الجثامين

أُنجز حفر مقابر متعددة الأشكال على هيئة فجوات مستطيلة داخل الرمال. لاحظ الباحثون اختلافات في اتجاهات الجثامين أسهمت في تتبع تطور التقاليد الجنائزية، بينما أثبتت فحوص الكربون المشع تداخل وتزامن فترات الأساليب المختلفة للدفن.

محتويات المقابر والقطع الأثرية المكتشفة

أسفرت الأعمال عن استخراج رفات وهياكل عظمية بشرية ومومياوات بجانب تابوت خشبي ضم قناعاً مطلياً بالذهب. ظهرت أيضاً أوانٍ فخارية، وتمائم، وحلي، وتماثيل صغيرة الحجم، إضافة إلى قطع ملابس وأقمشة من الصوف والكتان وبورتريهات جنائزية تخص تصوير الموتى زمن الرومان.

أهمية الموقع في فهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية

أكد مدير عام آثار الفيوم سابقاً سيد الشورة أن المكان يوفر فرصة لبحث الحياة الاجتماعية والاقتصادية للطبقات العادية، فضلاً عن متابعة تطور أساليب الدفن.