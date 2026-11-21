أكد المخرج كريستوفر نولان، اليوم السبت، بالتزامن مع توفير فيلمه «The Odyssey» عبر المنصات المنزلية، إتلاف مقاطع محذوفة متعددة واستبعاد فكرة تقديمها للمشاهدين نهائيًا. وشدد صانع العمل السينمائي على رفضه التام لطرح نسخ خاصة بالمخرج تخالف ما عُرض داخل الصالات، متمسكًا بحماية العمل الفني الموجه للجمهور.

دقة التخطيط وإلغاء المشاهد قبل بدء التصوير

بيّن نولان أنه يتخلص من الجزئيات غير الضرورية خلال مرحلة كتابة النص لتجنب تسجيل لقطات مصيرها الحذف. ولا يقبل المخرج إهدار أوقات العمل في مواقع جبلية أو أجواء ماطرة أو على متن المراكب طالما تيقن مسبقًا من عدم إدراجها. وتفرض الاستعانة بأشرطة السيلولويد مرتفعة الثمن تنظيمًا مسبقًا دقيقًا يحول دون التقاط مواد لا تدعم المسار النهائي للشريط.

وكان الممثل سيليان ميرفي أوضح أثناء الحملة الترويجية لفيلم «Oppenheimer» خلو الإصدارات المنزلية لأعمال نولان من أي لقطات مقطوعة أو محتويات إضافية. ونوّه ميرفي إلى أن المخرج ينفذ النص المكتوب بصورة متطابقة دون محاولة تعديل سياق الأحداث داخل غرف المونتاج.

أرقام قياسية لفيلم «The Odyssey» وسباق نحو الأوسكار

وصلت مداخيل فيلم «The Odyssey» حول العالم إلى 1.8 مليار دولار عقب طرحه في الصالات السينمائية خلال فترة الصيف. واعتلى العمل صدارة قائمة مشروعات نولان الأكثر تحقيقًا للأرباح طوال مسيرته المهنية. ويدخل الفيلم دائرة التنافس لنيل ترشيحات جوائز الأوسكار على أصعدة مختلفة يتصدرها سباق أفضل مخرج وأفضل فيلم.