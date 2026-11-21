أتاحت شركة آبل اليوم السبت، 21 نوفمبر 2026، خاصية جديدة تحمل اسم iPhone Handoff ضمن نظام تشغيلها iOS 27، لتمكين المستخدمين من ربط خط هاتفي واحد بجهازي آيفون في آن واحد. وتزامن هذا الطرح مع إدراج تحسينات تقنية واسعة شملت الذكاء الاصطناعي Siri AI، إلى جانب تطويرات مخصصة لتطبيقات Wallet وMessages وNotes وبرمجيات CarPlay وسماعات AirPods، مع الإشارة إلى هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone Duo.

آلية تشغيل الرقم المشترك والتحويل التلقائي

يقوم إعداد هذه الخاصية بتعيين هاتف رئيسي وآخر ثانوي يتقاسمان الشريحة ذاتها. وبمجرد أن يقوم المشترك بفتح قفل أيٍّ من الهاتفين للعمل عليه، ينتقل الاتصال إليه بشكل آلي وفوري. وتبرز في الجزء العلوي من الشاشة رسالة نصها: "Switched to this iPhone" لتأكيد جاهزية الجهاز الذي جرى تنشيطه.

يبقى الخط مفعلاً ومرتبطاً بجهاز واحد فقط خلال اللحظة الواحدة طوال فترة تشغيل هذه التقنية. وتنفرد النسخة الرئيسية من الهاتف دون التابعة بخصائص محددة، تشمل التحكم في بيانات الاشتراك لدى مزود الخدمة، وخدمتي تحويل المكالمات Call Forwarding وتحديد هوية المتصل Caller ID.

نطاق المشغلين وباقات الاتصال المتاحة

توفر شركات الاتصالات هذه الإمكانية راهناً ضمن دائرة محددة، بينما تعتزم شركة آبل إضافة مزيد من الشبكات في وقت لاحق. وفي أسواق المحمول، تطرح شركة Tello Mobile عروض اشتراك تبدأ أسعارها من 5 دولارات كل شهر، كما تتيح اشتراكاً شهرياً شاملاً بلا حدود مقابل 25 دولاراً.

إكسسوارات إضافية تدعم أجهزة آيفون

برزت في القائمة مجموعة ملحقات تقنية شملت أداة AirTag 2 وغطاء بطارية لجهاز AirTag يوفر طاقة استيعابية تكفي لعشر سنوات متتالية. كما ضمت التجهيزات مقبض MagSafe مخصصاً للمركبات، وجهازاً لفتح أبواب المرائب متوافقاً مع HomeKit، وشاحناً سريعاً عبر منفذ USB-C بقوة 100 واط.