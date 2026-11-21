في الفضاء، تأتي أعظم الاكتشافات أحياناً دون تخطيط مسبق! هذا ما حدث عندما عبر مسبار ناسا «كيوريوسيتي» (Curiosity) قناة صخرية على كوكب المريخ تُعرف باسم «Gediz Vallis»، فدهست عجلاته صخرة تبدو عادية تماماً من الخارج، لتنشطر وتكشف عن مشهد أدهش الجيولوجيين: بلورات صفراء من الكبريت الصافي النقي.

لماذا أثار كبريت المريخ حيرة العلماء؟

تنتشر مركّبات الكبريت بكثرة على سطح المريخ عند اتحادها مع معادن أخرى في شكل أملاح كبريتات، لكن العثور على كبريت عنصري نقي مبعثر على مساحة واسعة يتطلب عادةً ظروفاً جيولوجية وحرارية دقيقة للغاية لم يكن يُعتقد بحدوثها في تلك البقعة من المريخ، مما يفتح الباب لإعادة قراءة التاريخ المائي والبركاني للكوكب الأحمر.

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