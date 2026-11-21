إذا كنت ممن يؤجلون إشعار «تحديث النظام المتاح» لأسابيع، فإن حزمة التحديثات الصادرة في نوفمبر 2026 لهواتف آيفون وأندرويد ليست مجرد تحسينات شكلية هذه المرة، بل سدٌّ عاجل لثغرات أمنية خطيرة قد يستغل بعضها دون علم المستخدم.

ماذا تعالج تحديثات أبل وأندرويد الجديدة؟

لمستخدمي أبل: أطلقت الشركة تحديثات مهمة مثل iOS 27.2.1 للأجهزة الحديثة، إلى جانب تحديثات أمنية للأنظمة السابقة مثل iOS 26.7.3 و iOS 18.7.12 ، لإغلاق ثغرات تمس اتصالات البلوتوث وبروتوكول AirPlay ومجموعات iMessage وحماية الأذونات.

لمستخدمي أندرويد: كشفت الحزمة الأمنية الشهرية عن معالجة أكثر من 200 ثغرة أمنية تشمل نقاط ضعف حرجة في نواة النظام قد تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد، لذلك يُستحسن التوجه إلى «الإعدادات > النظام > التحديثات» وتثبيت آخر تصحيح فوراً.

عادات شحن تدمّر البطارية وأخرى تضاعف عمرها

بالتوازي مع الحماية الرقمية، يغفل كثيرون عن قواعد بسيطة تطيل عمر البطارية وتخفض هدر الطاقة المنزلية: