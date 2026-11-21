تحت طبقات الرمال والتاريخ في مدينة دنقلا العجوز بالسودان، نجح علماء الآثار في نوفمبر 2026 في فك شيفرة أحد أضخم الصروح المعمارية في تاريخ إفريقيا والعالم العربي القديم، بعد الوصول لأول مرة إلى المستوى الأصلي لأرضية «كنيسة يسوع الكبرى» العائدة إلى العصور الوسطى.

بناء عملاق تتجاوز مساحته البيت الأبيض

توصلت البعثة الأثرية المشتركة (البولندية-السودانية) إلى هذا المستوى العميق عبر اكتشاف درج حجري مطمور تحيط به جدران ضخمة يبلغ ارتفاعها نحو 11 متراً، فيما تشير التقديرات الهندسية للموقع إلى أن البصمة المعمارية لهذا الصرح تفوق مساحة مبنى البيت الأبيض الأمريكي، ما يعكس القوة الحضارية والمعمارية الاستثنائية التي تمتعت بها مملكة المقرة النوبية.

ماذا يضيف هذا الكشف لفهم تاريخ وادي النيل؟