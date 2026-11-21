لطالما انقسم الناس حول القهوة: هل تحمي القلب أم ترهق الأعصاب وتسرق النوم؟ الإجابة التي تقدمها الأبحاث الطبية الحديثة في خريف 2026 تضع النقاط على الحروف، مؤكدةً أن الفارق الحقيقي لا يكمن فقط في كمية الكافيين، بل في الساعة التي تشرب فيها فنجانك.

لماذا تتفوق «قهوة الصباح» على الشرب طوال اليوم؟

كشفت تحليلات علمية نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يحصرون تناول القهوة في ساعات الصباح يسجلون انخفاضاً ملحوظاً في احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 16%، وتراجعاً في مخاطر أمراض القلب بنحو 31% مقارنة بغير الشاربين، بينما لم تُظهر القهوة الموزعة عشوائياً حتى المساء الأثر الوقائي نفسه.

العلاقة الخفية بين الكافيين وجودة النوم العميق

حتى عندما يعتقد البعض أن شرب القهوة عصراً لا يمنعهم من الغفو، أظهرت مراجعات علمية نُشرت في دورية Nutrients أن الكافيين المتبقي في الدم يقلص موجات الدماغ البطيئة المسؤولة عن النوم العميق، لذلك ينصح الباحثون بوقف الكافيين قبل موعد النوم بنحو 6 إلى 9 ساعات.

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