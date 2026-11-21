في مفاجأة أثرية لفتت أنظار الباحثين في منتصف نوفمبر 2026، أُزيح الستار عن جبانة أثرية متكاملة أسفل رمال منطقة «تل آثار أبو بللو» بمحافظة المنوفية، لتكشف عن أسرار جنائزية مدهشة تعود إلى أواخر العصر المتأخر وبدايات العصرين البطلمي والروماني في دلتا مصر.

توابيت فريدة وكنوز ذهبية صغيرة

لم تكن الجبانة مجرد مدافن عادية؛ بل ضمت مئات الدفنات في فناء مفتوح يُرجح أنه خُصص لأفراد الطبقة المتوسطة خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد وما تلاهما، واشتملت المكتشفات على:

ألسنة وشرائح ذهبية نادرة: وُضعت داخل بعض الدفنات وفق المعتقدات الجنائزية القديمة لتسهيل نطق المتوفى في العالم الآخر، إلى جانب أقراط ودلايات ذهبية.

وُضعت داخل بعض الدفنات وفق المعتقدات الجنائزية القديمة لتسهيل نطق المتوفى في العالم الآخر، إلى جانب أقراط ودلايات ذهبية. توابيت بملامح آدمية: مئات التوابيت الحجرية والفخارية المصاغة بملامح وجوه بشرية ذات طابع فني مميز، وبقايا توابيت خشبية.

مئات التوابيت الحجرية والفخارية المصاغة بملامح وجوه بشرية ذات طابع فني مميز، وبقايا توابيت خشبية. تمائم وتماثيل متنوعة: جعارين، وتماثيل أوشابتي من الفيانس الأزرق، وتماثيل صغيرة لأبي الهول، وقطع تمثل الصقر حورس وإيزيس أفروديت.

هندسة المقابر بين الطوب اللبن والحجر الجيري

وثّقت البعثة الأثرية تنوعاً لافتاً في طرز البناء داخل الجبانة، حيث شُيد بعضها على هيئة مقابر مقببة من الطوب اللبن بينما بُنيت الحجرات الداخلية لمقابر أخرى من الحجر الجيري المصقول، وهو ما يمنح علماء الآثار خريطة واضحة للحياة الاجتماعية والمستويات المعيشية في تلك المنطقة الحيوية من الدلتا عبر قرون متعاقبة.