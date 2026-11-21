تخيّل أن ترسل رسالة عاجلة إلى أقصى ما وصلت إليه يد الإنسان في الكون، ثم تضطر للانتظار يوماً كاملاً لتصل الرسالة، ويوماً آخر حتى يعود الرد! هذا لم يعد خيالاً علمياً؛ فقد سجّل مسبار ناسا الأسطوري «فوييجر 1» (Voyager 1) في 18 نوفمبر 2026 علامة فارقة في تاريخ استكشاف الفضاء بوصوله رسمياً إلى مسافة «يوم ضوئي واحد» من كوكب الأرض.

ماذا تعني مسافة اليوم الضوئي بلغة الأرقام؟

يبتعد المسبار الآن نحو 25.9 مليار كيلومتر (قرابة 16.1 مليار ميل) عن الأرض في الفضاء بين النجوم. ومع أن الإشارات اللاسلكية تسير بأقصى سرعة معروفة في الكون وهي سرعة الضوء، فإنها باتت تستغرق 24 ساعة متواصلة للوصول من هوائيات ناسا إلى المسبار، ليصبح أي تواصل ثنائي بحاجة إلى 48 ساعة كاملة.

صمود مدهش بعد قرابة نصف قرن

رحلة بدأت عام 1977: يقترب المسبار من ذكراه الخمسين منذ انطلاقه لاستكشاف الكواكب العملاقة قبل خروجه من الغلاف الشمسي.

بطارية نووية متناقصة: يعتمد فوييجر 1 على مولدات النظائر المشعة التي تفقد جزءاً من طاقتها كل عام، ما يجبر المهندسين على إطفاء بعض الأنظمة بالتدريج.

كمبيوتر من حقبة السبعينيات: رغم بساطة معالجاته مقارنة بأي هاتف حديث، لا يزال يرسل بيانات فيزيائية نادرة من خارج نظامنا الشمسي.

لماذا يتابع العلماء إشارته رغم الضعف؟

تكمن أهمية استمرار المسبار في أنه يمثّل «عيون البشرية الوحيدة» داخل الوسط النجمي الحقيقي، حيث يقيس كثافة البلازما والمجالات المغناطيسية بين النجوم بشكل مباشر قبل أن تنطفئ بطاريته نهائياً خلال السنوات المقبلة.