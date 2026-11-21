أصدر القضاء الفرنسي أحكاماً بإدانة ثلاثة من أفراد الشرطة بعد إثبات تورطهم في الاعتداء الجسدي على منتج أغانٍ من ذوي البشرة السمراء داخل العاصمة باريس قبل ستة أعوام.

عقوبات بالسجن وحظر دائم من العمل الشرطي

فرضت الهيئة القضائية عقوبة السجن خمس سنوات على أوريليان لابيرسون البالغ من العمر 29 عاماً، وفيليب توندو البالغ 50 عاماً، وبيير بلانتييه صاحب الـ 37 عاماً، مع وقف تنفيذ الفترات المحددة لكل منهم. نال لابيرسون تعليقاً للعقوبة لمدة ثلاث سنوات، وحصل توندو على وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات ونصف. يمتد إيقاف التنفيذ لبلانتييه إلى أربع سنوات، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني تحت المراقبة لعام واحد. أقر القضاة حرمان الثلاثة من العودة للعمل في صفوف قوات الشرطة نهائياً.

ثبوت الدوافع العنصرية وتزوير المحاضر الرسمية

أكدت المحكمة وجود عوامل مشددة مرتبطة بالتمييز العرقي خلال الهجوم، مما أسهم في غلظة العقوبات الصادرة. ثبتت إدانة رجال الأمن بفرية صياغة تقرير غير صحيح ادعوا فيه استخدام ميسيل زيكلر، البالغ من العمر 47 سنة، القوة لمقاومة القبض عليه. وثقت وحدات التسجيل المرئي في مقر عمل زيكلر تلقيه قرابة 30 ضربة بوساطة الأيدي والأرجل والعصي دون إبدائه دفاعاً ملموساً عن نفسه. استندت الجلسات، التي أدارها خمسة قضاة واستمرت أسبوعين، إلى أقوال الضحية بشأن توجيه عبارات عنصرية إليه. اعتبرت المحكمة تضليل عناصر الأمن في جزئيات الواقعة معياراً لدعم صدق شهادة المجني عليه.

تفاصيل الحادثة داخل مبنى الأستوديو

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 خلال تطبيق قيود الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا. استوقف أفراد الدورية زيكلر بداعي عدم إبرازه غطاء الوجه الطبي أثناء مشيه نحو مقره. زعم رجال الأمن اشتباههم في حمل الرجل مواد مخدرة دون الاستناد إلى قرائن معلنة. تبع المدانون المستهدف إلى مدخل البناية بغير تصريح قضائي للقبض عليه، وشرعوا في تعنيفه عقب امتناعه عن المغادرة. جرى دفع عناصر الدورية خارج العتبة بمساعدة أشخاص يقطنون القبو هرعوا لنجدة زيكلر بعد سماع ندائه. كسر أفراد الشرطة زجاجاً وقذفوا عبوة غاز مصنع للدموع بالداخل لإجبار المقيمين على إخلائه. عاود أفراد الأمن الاعتداء بالضرب على زيكلر فور بروزه إلى الشارع قبل أن يقيدوا حريته.

شهادة الضحية واعتذارات المتهمين

أفاد زيكلر أمام هيئة المحكمة بأنه كان سيمثل كمتهم أمام العدالة لولا توفر مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة. أبدى رجال الشرطة الثلاثة أسفهم في إفاداتهم النهائية، وخص توندو بالذكر اعتذاره عن السلوك الذي أضر بسمعة هيئة الشرطة.