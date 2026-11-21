تعديلات ميدانية وتكهنات حول طبيعة القرارات

شهدت شبكة "ستار شيلد" المخصصة للأغراض العسكرية، والتي تديرها شركة "سبايس إكس"، تعديلات في نمط تشغيلها داخل الأراضي الأوكرانية خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2026. وتسبب ذلك التغيير في تراجع كفاءة عمل المعدات والتقنيات الفضائية المنتشرة هناك. وتضاربت الأنباء بشأن الجهة المسؤولة عن تقليص الخدمة، وسط اتهامات متفرقة طالت الملياردير إيلون ماسك وإدارة شركته، إلى جانب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والبيت الأبيض.

وأكد إيلون ماسك في تصريحات له أن موظفين حكوميين في الولايات المتحدة هم من يتولون إدارة وصلاحيات الوصول إلى خدمة "ستار شيلد". وخاض ماسك سجالاً دافع فيه عن صلاحية "سبايس إكس" في وضع حدود لاستخدام شبكتها التجارية "ستارلينك" أثناء النزاعات المسلحة. ووجه النائب هايمز خطباً رسمياً إلى ماسك يطالبه بتوضيحات دقيقة حول طبيعة التعديلات المعمول بها والجهة التي أصدرت تلك الأوامر.

تحركات في الكونغرس وضغوط على التمويل الحكومي

وفرض الديمقراطيون هيمنتهم على مجلسي النواب والشيوخ بعد تحقيقهم الفوز في الانتخابات النصفية الأخيرة. ويبدي النواب الديمقراطيون جاهزية تامة للبدء في تحقيقات موسعة ومساءلة المشاريع التابعة لشركة "سبايس إكس" والصلات التي تربطها بالأمن القومي. وشدد النائب هايمز على استبعاد مواصلة دعمه لتقديم مخصصات مالية للأنظمة التي تديرها الشركة ما لم يتلق إجابات واضحة ومقنعة.

ويمتلك المشرعون الديمقراطيون بمشاركة عدد من الأعضاء الجمهوريين آليات قانونية تتيح لهم طلب مستندات سرية وعقد جلسات إحاطة مغلقة. وتشمل هذه الخيارات إمكانية فرض قيود على الأموال المخصصة لوزارة الدفاع وإدارات اتحادية أخرى. ويسعى الديمقراطيون من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة إيلون ماسك على التدخل أو التأثير في مجريات الصراعات الدولية.

عقود دفاعية ضخمة تحت مجهر الرقابة

وحصلت شركة "سبايس إكس" في فترة سابقة من عام 2026 على صفقة من قوة الفضاء الأمريكية بقيمة 2.29 مليار دولار. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء البنية التحتية لشبكة البيانات الفضائية التابعة لمبادرة "القبة الذهبية" الخاصة بالدفاع الصاروخي. كما تنفذ الشركة عمليات تصنيع لأقمار صناعية متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح المكتب الوطني للاستطلاع.

ومن المتوقع أن تخضع شراكات "سبايس إكس" مع قوة الفضاء ومكتب الاستطلاع لمراجعات وتحقيقات دقيقة داخل أروقة الكونغرس. وتوفر الشركة في الوقت الراهن إمكانيات وتقنيات فضائية لا تقدر أي مؤسسة أمريكية أخرى على تقديمها. ونتيجة لهذه الأهمية، يستبعد أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى إلغاء عقودها مع الشركة في مجالات إطلاق الصواريخ وتوفير البيانات الفضائية.