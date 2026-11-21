في مشهد دولي متسارع الملامح، اختُتمت في مدينة شنجن الصينية القمة الثلاثية غير المسبوقة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى «أبيك»، بالتزامن مع انعقاد قمة أوروبية عاجلة في العاصمة الألمانية برلين لإعادة رسم أوراق التفاوض حول الحرب الأوكرانية.

مخرجات «إعلان شنجن» الثلاثي

أصدرت الدول الثلاث بياناً مقتضباً حمل عنوان «إعلان السلام»، أعاد التأكيد على المبدأ القائل بأن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبداً»، مع التعهد بإطلاق مسار حوار لتقليل المخاطر النووية ومنع انتشارها، والتشديد على الحاجة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

غير أن مراقبين لاحظوا خلو الإعلان من أي التزامات قانونية ملزمة لخفض الترسانات الاستراتيجية أو إحياء معاهدات الحد من التسلح، كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن اللقاء الذي دام نحو ساعة ونصف تطرق لملفات شائكة من بينها أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية والملف النووي الإيراني.

تحرك أوروبي عاجل في برلين ومهلة يناير

في مقابل المخاوف الأوروبية من بلورة تفاهمات دولية كبرى بمعزل عن العواصم الأوروبية وكييف، استضافت برلين اجتماعاً موسعاً لما يُعرف بـ«تحالف الراغبين» بقيادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته وقادة نحو 30 دولة حليفة.

وأكدت القوى الأوروبية خلال القمة عزمها تقديم حزمة دعم مالي ضخمة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 45 مليار يورو خلال العام المقبل، لضمان استمرار صمود كييف وتعزيز موقفها التفاوضي، خاصة مع تصاعد الضغوط الأمريكية عبر المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدفع نحو اتفاق تسوية بحلول مطلع يناير المقبل.