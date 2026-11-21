تحظى قناة القاهرة الإخبارية (Al Qahera News) بمتابعة واسعة في مصر والعالم العربي بفضل شبكة مراسليها المنتشرين في العواصم العالمية ونشراتها المتواصلة التي تغطي الأحداث الإقليمية والدولية. ولضمان استقبال البث بأوضح إشارة دون تقطيع في 2026، إليكم أحدث بيانات القناة عبر نايل سات وعرب سات.
بيانات تردد قناة القاهرة الإخبارية 2026
القمر الصناعي
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
تصحيح الخطأ
الجودة
نايل سات (Nilesat)
11747
رأسي (V)
27500
5/6 (أو 3/4)
HD / SD
عرب سات (Arabsat)
12520
رأسي (V)
27500
3/4
HD
خطوات تنزيل قناة القاهرة الإخبارية على الرسيفر
اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد، واختر «التركيب» (Installation).
انتقل إلى «البحث اليدوي» (Manual Scan) ثم حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
أدخل التردد 11747 والاستقطاب العمودي V ومعدل الترميز 27500 بدقة.
اضغط على «بحث» ثم احفظ القنوات الجديدة بعد اكتمال المسح.
كن أول من يعلق على هذا الخبر