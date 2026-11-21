تحظى قناة القاهرة الإخبارية (Al Qahera News) بمتابعة واسعة في مصر والعالم العربي بفضل شبكة مراسليها المنتشرين في العواصم العالمية ونشراتها المتواصلة التي تغطي الأحداث الإقليمية والدولية. ولضمان استقبال البث بأوضح إشارة دون تقطيع في 2026، إليكم أحدث بيانات القناة عبر نايل سات وعرب سات.

بيانات تردد قناة القاهرة الإخبارية 2026

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة نايل سات (Nilesat) 11747 رأسي (V) 27500 5/6 (أو 3/4) HD / SD عرب سات (Arabsat) 12520 رأسي (V) 27500 3/4 HD

خطوات تنزيل قناة القاهرة الإخبارية على الرسيفر