شهدت تعاملات الصباح الباكر في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 توازناً واضحاً في أسعار الخضروات والفاكهة مع وفرة المعروض من العروات الشتوية المبكرة والحمضيات في مختلف المحافظات.

أسعار الخضروات اليوم بالكيلو (جملة)

الصنف سعر الجملة (جنيه/كيلو) الطماطم 12 – 17 جنيهاً البطاطس 13 – 23 جنيهاً البصل (الأحمر والأبيض) 17 – 22 جنيهاً الكوسة 6 – 18 جنيهاً الباذنجان البلدي والرومي 4 – 9 جنيهات الفلفل الرومي البلدي 8 – 14 جنيهاً الخيار الصوب 15 – 21 جنيهاً البسلة 30 – 45 جنيهاً

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

البرتقال البلدي: 11 – 15 جنيهاً للكيلو، و برتقال أبوسرة: 8 – 18 جنيهاً.

11 – 15 جنيهاً للكيلو، و 8 – 18 جنيهاً. اليوسفي: 14 – 20 جنيهاً للكيلو.

14 – 20 جنيهاً للكيلو. الليمون البلدي: 12 – 20 جنيهاً للكيلو.

12 – 20 جنيهاً للكيلو. الموز المغربي: 22 – 32 جنيهاً للكيلو.

22 – 32 جنيهاً للكيلو. المانجو الزبدية: 50 – 60 جنيهاً للكيلو.

50 – 60 جنيهاً للكيلو. العنب الرومي: 14 – 22 جنيهاً للكيلو.

وتختلف أسعار البيع النهائية للمستهلك في أسواق التجزئة بزيادة تتراوح ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو وفقاً لجودة الفرز ومصاريف النقل.