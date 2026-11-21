تتسم أسعار اللحوم الحمراء والأسماك في الأسواق المصرية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 باستقرار عام في محال الجزارة ومنافذ البيع الحكومية وأسواق الجملة، مع توافر الكميات المطروحة لتلبية احتياجات المستهلكين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أولاً: متوسط أسعار اللحوم الحمراء اليوم

اللحم الكندوز البلدي: يتراوح بين 400 و450 جنيهاً للكيلو حسب القطعية والمنطقة.

يتراوح بين للكيلو حسب القطعية والمنطقة. اللحم الضأن البلدي: بين 380 و485 جنيهاً للكيلو (ويصل إلى 500 جنيه للضأن البرقي).

بين للكيلو (ويصل إلى 500 جنيه للضأن البرقي). الكبدة البلدي: بين 400 و450 جنيهاً للكيلو، و عِرق الفلتو: 420–450 جنيهاً.

بين للكيلو، و 420–450 جنيهاً. اللحم الجملي: من 330 إلى 400 جنيه ، و المفروم البلدي: 320–450 جنيهاً.

من ، و 320–450 جنيهاً. اللحوم المستوردة والمبردة: اللحم السوداني المبرد نحو 275 جنيهاً، والبرازيلي المجمد بين 250 و330 جنيهاً للكيلو.

ثانياً: أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور

الصنف نطاق سعر الجملة للكيلو البلطي درجة 1 71 – 76 جنيهاً البلطي درجة 2 68 – 71 جنيهاً فيليه البلطي 100 – 300 جنيه البوري الكبير 150 – 210 جنيهات المكرونة السويسي 85 – 155 جنيهاً السبيط والكاليماري 250 – 450 جنيهاً الدنيس 275 – 525 جنيهاً الجمبري الوسط 740 – 840 جنيهاً الجمبري الجامبو 1,000 – 1,220 جنيهاً

ويُضاف إلى أسعار جملة الأسماك في سوق العبور هامش يتراوح بين 5 و15 جنيهاً عند البيع للمستهلك في أسواق التجزئة بالمناطق المختلفة.