تواصل محطات الوقود في جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 العمل بالتعريفة الرسمية المقررة لـ أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت الأسعار طوال الربع الرابع من عام 2026 دون أي تعديل.

القائمة الرسمية لأسعار الوقود في المحطات

المنتج البترولي الوحدة السعر الرسمي بنزين 95 لتر 24.00 جنيهاً بنزين 92 لتر 22.25 جنيهاً بنزين 80 لتر 20.75 جنيهاً السولار لتر 20.50 جنيهاً الكيروسين لتر 20.50 جنيهاً غاز تموين السيارات متر مكعب 13.00 جنيهاً

أسعار أسطوانات البوتاجاز

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهاً من المستودع الرسمي.

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهاً.

ويأتي استمرار هذا التثبيت بالتوازي مع متابعة تطورات أسعار النفط العالمية، حيث أغلق خام برنت الأسبوعي قرب مستوى 92.57 دولاراً للبرميل وسط مراقبة لصيقة لتكاليف الاستيراد وسعر الصرف.