سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ثباتاً في قوائم التسليم من أرض المصنع، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب بمشروعات المقاولات والتشييد الفردية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار طن حديد التسليح اليوم (تسليم أرض المصنع)

الشركة / النوع السعر للطن (أرض المصنع) حديد عز 40,850 جنيهاً (أطوال) — 38,000 جنيهاً (لفائف) حديد بشاي 40,200 جنيه حديد السويس للصلب 39,950 جنيهاً حديد المراكبي 39,800 جنيه حديد الجارحي 39,200 جنيه حديد المصريين 38,500 جنيه الحديد الاستثماري (متوسط) 39,000 – 39,100 جنيه

ملحوظة: يُضاف على أسعار أرض المصنع تكلفة النولون والنقل وهامش تاجر التجزئة بما يتراوح عادةً بين 1,000 و2,000 جنيه للطن حتى موقع البناء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر