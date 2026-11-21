سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ثباتاً في قوائم التسليم من أرض المصنع، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب بمشروعات المقاولات والتشييد الفردية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أسعار طن حديد التسليح اليوم (تسليم أرض المصنع)
|الشركة / النوع
|السعر للطن (أرض المصنع)
|حديد عز
|40,850 جنيهاً (أطوال) — 38,000 جنيهاً (لفائف)
|حديد بشاي
|40,200 جنيه
|حديد السويس للصلب
|39,950 جنيهاً
|حديد المراكبي
|39,800 جنيه
|حديد الجارحي
|39,200 جنيه
|حديد المصريين
|38,500 جنيه
|الحديد الاستثماري (متوسط)
|39,000 – 39,100 جنيه
ملحوظة: يُضاف على أسعار أرض المصنع تكلفة النولون والنقل وهامش تاجر التجزئة بما يتراوح عادةً بين 1,000 و2,000 جنيه للطن حتى موقع البناء.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
- الأسمنت الرمادي (متوسط المستهلك): يتراوح بين 4,060 و4,100 جنيه للطن.
- أسمنت السويس: نحو 3,880 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
- أسمنت حلوان: نحو 3,850 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
- أسمنت المخصوص: نحو 3,740 جنيهاً للطن.
- الأسمنت العسكري والسهم: نحو 3,680 جنيهاً للطن.
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