شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في تعاملات البورصة الرئيسية ومحلات التجزئة، مع توازن حجم المعروض من المزارع بمختلف المحافظات واستقرار تكاليف الأعلاف خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الفراخ ومشتقاتها في البورصة والمستهلك

الصنف سعر المزرعة (للكيلو) سعر المستهلك (للكيلو) الفراخ البيضاء 68 – 69 جنيهاً 77 – 85 جنيهاً الدواجن الساسو (الحمراء) 85 – 89 جنيهاً 95 – 100 جنيه الفراخ البلدي 110 – 111 جنيهاً 115 – 125 جنيهاً أمهات أبيض 63 – 64 جنيهاً 74 – 80 جنيهاً

سعر كيلو البانيه: يتراوح بين 170 و220 جنيهاً حسب المنطقة وتكلفة التجهيز.

سعر كيلو الأوراك والدبابيس: يتراوح بين 95 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض: من 114 إلى 120 جنيهاً في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 130–140 جنيهاً.

كرتونة البيض الأحمر: من 122 إلى 124 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك نحو 135–145 جنيهاً.

كرتونة البيض البلدي: تدور بين 122 و123 جنيهاً بالمزرعة.

وتظل الفروقات الطفيفة في أسعار التجزئة بين محافظة وأخرى مرتبطة بتكلفة النقل والتبريد وهامش ربح التاجر.