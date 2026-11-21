حافظت أسعار الفضة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 على استقرارها في أسواق مصر والسعودية، وسط استمرار اهتمام شريحة متنامية من المدخرين باقتناء سبائك الفضة النقية كبديل ادخاري منخفض التكلفة مقارنة بالذهب.

أسعار الفضة في مصر اليوم (بدون مصنعية)

جرام الفضة النقية عيار 999 (السبائك): يتراوح بين 77 و79 جنيهاً مصرياً.

يتراوح بين مصرياً. جرام الفضة الاسترليني عيار 925 (المشغولات): يتراوح بين 73 و75 جنيهاً مصرياً.

يتراوح بين مصرياً. جرام الفضة عيار 800: يتراوح بين 63 و65 جنيهاً مصرياً.

أسعار الفضة في السعودية اليوم

أونصة الفضة: تتراوح بين 178 و198 ريالاً سعودياً وفق تحركات الأسواق الفورية.

تتراوح بين وفق تحركات الأسواق الفورية. جرام الفضة عيار 999: يدور حول 6.38 ريال سعودي .

يدور حول . جرام الفضة عيار 925: يسجل نحو 5.90 ريال سعودي.

ويُنصح عند شراء سبائك الفضة بالتحقق من وجود الدمغة المعتمدة وشهادة العيار، مع ملاحظة أن مصنعية السبائك أقل بكثير من مصنعية المشغولات والهدايا الفضية عند إعادة البيع.