تتواصل حالة الترقب في أسواق الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 بعد موجة الهبوط التي سجلتها الأوقية في البورصة العالمية، مما انعكس مباشرة على تسعير مختلف الأعيرة بالريال السعودي في محلات المجوهرات والسبائك.

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم

سجلت أسعار الذهب بالريال السعودي (قبل احتساب الضريبة والمصنعية) المستويات التالية:

العيار متوسط السعر بالريال السعودي الاستخدام الأشهر ذهب عيار 24 423 – 432 ريالاً السبائك الاستثمارية والادخار ذهب عيار 22 388 – 396 ريالاً المجوهرات الخليجية التقليدية ذهب عيار 21 370 – 378 ريالاً الأكثر تداولاً في الأسواق ذهب عيار 18 317 – 324 ريالاً المصوغات الخفيفة والعصرية

العوامل المؤثرة في السوق السعودي

نظراً لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، تنتقل تغيرات أونصة الذهب عالمياً (التي تتحرك بين 3,514 و3,551 دولاراً) بشكل فوري إلى تسعير الجرام داخل المملكة. ويُلاحظ تزايد الإقبال من المستثمرين الأفراد على السبائك عيار 24 بأوزان 10 و50 و100 جرام مع تراجع الأسعار عن قممها السابقة.