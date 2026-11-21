شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 هدوءاً عاماً في أسعار الشاشات المصرفية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، مع ثبات الريال السعودي قرب 14.37 جنيهاً واليورو الأوروبي حول 59.04 جنيهاً.

أسعار صرف أبرز العملات مقابل الجنيه المصري

فيما يلي قائمة بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية الرئيسية وفق أحدث بيانات الرصد المصرفي:

العملة الرمز السعر بالجنيه المصري الدولار الأمريكي USD 53.81 جنيهاً اليورو الأوروبي EUR 59.04 جنيهاً الجنيه الإسترليني GBP 70.48 جنيهاً الريال السعودي SAR 14.37 جنيهاً الدرهم الإماراتي AED 14.65 جنيهاً الدينار الكويتي KWD 172.79 جنيهاً

أداء العملات في الأسواق العالمية

تأثرت أسعار العملات الأوروبية والآسيوية عالمياً بارتفاع مؤشر الدولار، حيث استقر اليورو قرب 1.0972 دولار، كما تحرك الجنيه الإسترليني حول مستوى 1.3094 دولار. وتبقى هذه المعدلات مرجعية حتى استئناف التداولات المصرفية صباح الأحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة المعتمدة.