سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي مع عطلة البنوك الأسبوعية، ليدور متوسط الصرف الرسمي حول مستوى 53.81 جنيهاً للدولار الواحد، بعد أسبوع اتسم بتماسك العملة المحلية أمام موجة الصعود القوية للدولار عالمياً.

مستويات الدولار في أبرز البنوك المصرية

تتزامن عطلة القطاع المصرفي يوم السبت مع ثبات شاشات التداول على آخر تسعير مسجل، وجاءت المتوسطات الاسترشادية للعملة الخضراء على النحو الآتي:

البنك / الجهة متوسط السعر مقابل الجنيه متوسط السوق والبنك المركزي 53.81 جنيهاً البنك الأهلي المصري 53.76 شراء — 53.86 بيع بنك مصر 53.76 شراء — 53.86 بيع البنك التجاري الدولي CIB 53.77 شراء — 53.87 بيع بنك الإسكندرية 53.75 شراء — 53.85 بيع

الدولار عالمياً يقترب من ذروة 19 شهراً

على الصعيد الدولي، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات رئيسية على مكاسبه بالقرب من مستوى 103.9 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، وذلك بدعم من بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة وتوقعات الأسواق حيال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.

وتنعكس هذه التحركات العالمية بشكل محدود على سوق الصرف المصري الذي يعتمد على آلية العرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.