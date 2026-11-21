شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 استقراراً نسبياً في مستهل تعاملات الصاغة، وذلك عقب موجة التراجع التي سجلتها البورصات العالمية للأوقية مع ختام التداولات الأسبوعية واقترابها من مستوى 3,524.52 دولاراً للأونصة، تزامناً مع استقرار سعر صرف الدولار محلياً حول 53.81 جنيهاً.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

جاءت متوسطات أسعار أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري وفق آخر تحديث للأسواق اليوم السبت على النحو التالي:

العيار / الوحدة السعر بالجنيه المصري ملاحظات السوق ذهب عيار 24 6,250 جنيهاً الأعلى نقاءً والمستخدم في السبائك ذهب عيار 21 5,469 جنيهاً الأكثر مبيعاً وانتشاراً في مصر ذهب عيار 18 4,688 جنيهاً مفضل للمشغولات الحديثة الجنيه الذهب (8 جم عيار 21) 43,751 جنيهاً قبل احتساب الدمغة والمصنعية أوقية الذهب عالمياً 3,524.52 دولاراً سعر الشاشة العالمية

أسباب حركة الذهب وتأثير المصنعية

يتأثر التسعير المحلي للذهب في مصر بعاملين رئيسيين هما حركة الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار داخل البنوك. ويضاف إلى الأسعار المعلنة أعلاه قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف من محل صاغة إلى آخر ومن شركة مصنّعة إلى أخرى، حيث تتراوح عادةً بين 80 و220 جنيهاً للجرام حسب نوع المشغولات أو السبائك.

ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار خلال الساعات الماضية دفع شريحة من المدخرين إلى مراقبة مستويات عيار 21 والسبائك ذات الأوزان الصغيرة للتحوط على المدى المتوسط.