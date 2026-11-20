إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السلطات السورية، الجمعة، ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في أحدث عملية من نوعها على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، لم تسمه، قوله إن الجهاز تمكن من ضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان.

ولم يقدم المصدر تفاصيل بشأن نوع الأسلحة المضبوطة أو كمياتها، أو مكان ضبط الشحنة والجهات التي كانت متجهة إليها.

وسبق أن أعلنت السلطات السورية إحباط محاولات عدة لتهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان خلال الأشهر الماضية.

وفي 9 أغسطس/ آب 2026، أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس (غرب)، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر إلى لبنان.

وأوضحت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف "آر بي جي"، إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الجمارك السورية ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة داخل سيارة متجهة إلى لبنان عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق محاولة تهريب نحو 6 آلاف صاعق متفجر، كانت معدة للاستخدام في تصنيع العبوات الناسفة.

وتكثف السلطات السورية إجراءاتها الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع لبنان، في إطار مساعيها لضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى بسط سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وضبط المعابر الحدودية.