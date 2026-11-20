برشلونة 20-11-2026 وفا- اختتمت، اليوم الجمعة، في مدينة برشلونة الإسبانية، أعمال المؤتمر الأوروبي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والفعاليات التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة واسعة من شخصيات فلسطينية وأوروبية ودولية بارزة، وناشطين في مجالات حقوق الإنسان والعمل النقابي والسياسي والثقافي.

وجاء المؤتمر بالتزامن مع مرور أكثر من 20 عاما على انطلاق حركة المقاطعة عام 2005، في محطة هدفت إلى مراجعة مسيرتها وتقييم إنجازاتها، وبحث آليات تطوير حملاتها وتعزيز حضورها في القارة الأوروبية، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.

ونُظّم المؤتمر بمبادرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، تحت شعار "مقاومة قانون الأقوى: من أجل فلسطين، من أجل الإنسانية"، حيث تركزت أعماله على سبل توسيع الضغوط السياسية والاقتصادية والقانونية على الحكومات والشركات والمؤسسات الأوروبية المرتبطة بأنشطة تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ألبانيزي: المقاطعة أداة سلمية للمساءلة

شكّلت مشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إحدى أبرز محطات المؤتمر، إذ أكدت في تصريحات على هامش أعماله أهمية حركة المقاطعة بوصفها وسيلة سلمية للضغط باتجاه احترام القانون الدولي ومحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات.

وشددت ألبانيزي على أن مسؤولية التحرك لا تقتصر على الحكومات، بل تمتد إلى الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية والمواطنين، موضحة أن القرارات الاقتصادية والاستهلاكية يمكن أن تؤدي دوراً في الضغط على الجهات المرتبطة بالاحتلال.

ودعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، كما حثّت الشركات والمؤسسات الاستثمارية على مراجعة أنشطتها وسحب استثماراتها من المشروعات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، انتقدت ألبانيزي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن الحديث عن وقف إطلاق النار لا يعكس بالضرورة الواقع الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون. كما اتهمت عدداً من الحكومات الأوروبية بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرة من تداعيات الإفلات من العقاب على منظومة القانون الدولي.

حضور فلسطيني ودولي بارز

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات المعروفة بنشاطها الحقوقي والسياسي والإنساني، من بينها عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة، والجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، والباحثة القانونية الفلسطينية الأميركية نورا عريقات.

كما شاركت شخصيات من الأوساط الفنية والثقافية، بينها الموسيقي البريطاني روبرت ديل ناجا، عضو فرقة "ماسيف أتاك"، والممثلة الإسبانية هبة عبوك، والكاتبة الباكستانية فاطمة بوتو، إلى جانب الناشطة النقابية البريطانية زيتا هولبورن، ووزير المناجم والطاقة الكولومبي السابق عمر أندريس كاماتشو.

وتضمّن برنامج المؤتمر رسائل تضامن من شخصيات دولية، من بينها الرئيس الأيرلندي السابق مايكل دي هيغينز، ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا السابقة ناليدي باندور، في تأكيد على اتساع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ودور المجتمع المدني في المطالبة بالمساءلة القانونية.

نحو مرحلة جديدة من العمل الأوروبي

وتركزت النقاشات خلال أيام المؤتمر على التحديات التي تواجه حركة المقاطعة في أوروبا، وسبل تعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والحركات الطلابية، إلى جانب استكشاف أدوات جديدة للضغط الاقتصادي والقانوني.

كما برزت خلال أعمال المؤتمر أهمية الحفاظ على القيادة الفلسطينية للحركة، باعتبارها مبادرة انطلقت من المجتمع المدني الفلسطيني، مع توسيع شبكة التضامن والتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد أكثر من عقدين على إطلاق حركة المقاطعة عام 2005، استجابة لنداء صادر عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، استلهم تجربة النضال الدولي ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ــــ

م.ع