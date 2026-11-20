إسطنبول/ الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارة جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان، بالتزامن مع استهداف منازل بمواد متفجرة وإشعال حرائق في مناطق أخرى، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف أطراف كفرتبنيت، والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، ومحيط مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي برعشيت، وفق الوكالة.

وفي زوطر الشرقية، ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أشعلت حرائق بالمدينة الكشفية عند الأطراف الشرقية للبلدة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.

وفي قضاء بنت جبيل، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية ألقت بشكل متقطع مواد متفجرة باتجاه منازل عند أطراف بلدة حداثا، ما تسبب في أضرار مادية واندلاع حرائق.

وأضافت أن أطراف حداثا تعرضت أيضا لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة.

وفي قضاء مرجعيون، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان من جهة مركبا، وفق الوكالة ذاتها.

كما شهدت بلدة الخيام عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع سماع دوي انفجار.

وفي سياق متصل، جرى رصد تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق منطقة صور، فيما حلقت مسيرة على ارتفاع منخفض فوق منطقة الزهراني التابعة لقضاء صيدا.

وامتد تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية إلى أجواء العاصمة بيروت، حيث تم رصد إحداها على ارتفاع متوسط، بحسب الوكالة.

ولم تتضح على الفور حصيلة بشرية للهجمات.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

إلا أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق جنوبي لبنان وشن هجمات، أسفرت منذ بدء عدوانها في 2 مارس/ آذار الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف و390 شخصا، وفق وزارة الصحة اللبنانية، ونزوح أكثر من مليون شخص.