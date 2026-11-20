فيينا في 20 نوفمبر /قنا/ دعت دولة قطر المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك السريع والحاسم لردع العدوان الإسرائيلي، محذرةً من أن استمرار إسرائيل في تقويض القيم والقواعد والمعايير التي تحكم العلاقات الدولية وإفلاتها من المساءلة يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا.

وشدد سعادة السفير، في تناوله للأوضاع في فلسطين المحتلة، على أن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون بحماية الجيش من أعمال عنف واستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، فضلاً عن استمرار إسرائيل في احتلال المزيد من الأراضي السورية وأجزاء من الأراضي اللبنانية، تستوجب رداً حاسماً من المجتمع الدولي.

وأوضح سعادته أن هذه الممارسات تضع الالتزام المشترك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدل والإنصاف أمام امتحان كبير، مطالباً بالدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل بالأمن الإقليمي، أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات لاعتداءات جماعة الحوثي المتواصلة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية، واصفة إياها بـ"السلوك العدواني المشين والانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والقانون الدولي".

وأكدت دولة قطر، في الكلمة، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، مجددةً تضامنها الكامل ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها، ومشددةً على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات وتسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

كما أدانت دولة قطر استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية، وآخرها تلك التي طالت خلال الأيام الماضية دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة وسلامة أراضي الدول العربية، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدةً تضامنها الكامل ودعمها لكل ما تتخذه الكويت والبحرين من إجراءات لصون أمنهما وسيادتهما.