عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- عقد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة لقاءات مع مسؤولين دوليين وقيادات مؤسسات تمويل وشركات عالمية، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والبناء على الفرص التي طرحها المؤتمر.

وشكّلت اللقاءات التي عُقدت ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر في البحر الميت، مسارًا للتواصل المباشر مع شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية ومالية، بهدف توسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز حضور الأردن على خريطة الاستثمارات الدولية.

وأكد أبو غزالة أن أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لا تقتصر على انعقاده وما شهده من مشاركة دولية، بل تمتد إلى ما يؤسس له من شراكات وفرص للتعاون خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البناء على نتائج المؤتمر ومتابعة الفرص الاستثمارية يشكلان أولوية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، التقى أبو غزالة وزير الدولة الألماني للشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور توماس شتيفن، والمبعوث التجاري البريطاني إلى الأردن اللورد ماكنيكول، إلى جانب وفد من حركة الشركات الفرنسية الدولية «ميديف»، والسفير التشيكي أندريا كوتشيروفا ونائب الوزير التشيكي يان سيختر.

وعلى صعيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، عقد وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني «KfW»، في إطار توسيع التواصل مع المؤسسات المعنية بتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

كما شملت تحركات الوزير لقاءً مع وفد رفيع المستوى من شركة «سيمنز» العالمية، ضم مسؤولين تنفيذيين وإقليميين في مجالات النقل والصناعات الرقمية والمنتجات الكهربائية والبنية التحتية الذكية، إضافة إلى لقاء مع ممثل شركة «سيسترا» المتخصصة في النقل والهندسة والبنية التحتية.

وشارك أبو غزالة في منتدى القادة للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، الذي سلّط الضوء على أهمية هذه المشروعات في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات والمرافق الحيوية.

وتعكس هذه اللقاءات تنوع مسارات التواصل الاستثماري التي شهدها المؤتمر، من تعزيز العلاقات مع الحكومات الأوروبية، إلى التواصل مع مؤسسات التمويل والتنمية والشركات العالمية، بما يتيح البناء على فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية للمملكة.

ويأتي هذا الحراك في إطار توجه وزارة الاستثمار إلى استثمار الزخم الذي حققه المؤتمر، ومواصلة التواصل مع الشركاء والمستثمرين، ومتابعة الفرص والمشروعات المطروحة، بما يسهم في ترجمة الشراكات الاقتصادية إلى استثمارات منتجة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

واختتم مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أعماله أمس الخميس في البحر الميت، بعد أن جمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومؤسسات مالية ومستثمرين، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري.

--(بترا) م ف/ي م/