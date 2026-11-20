الرياض 20 نوفمبر 2026 (شينخوا) أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم (الجمعة)، بدء تنفيذ "عملية نوعية" ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى تحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء تركي المالكي، في بيان نشره على منصة ((إكس))، إن "العملية تشمل استهداف المصادر الحيوية التي تستخدمها جماعة الحوثي في دعم مجهودها العسكري".

وأضاف أن "قوات التحالف استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية"، مشددا على أن العملية النوعية مستمرة لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية في صنعاء وصعدة وتعز.

وكشف المتحدث باسم التحالف عن "تدمير 7 أهداف عسكرية مشروعة خصصت للاستخدام العسكري للحوثيين و 6 ورش خصصتها ميليشيات الحوثي لتصنيع وتجميع هياكل منصات الصواريخ والمسيّرات".

من جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي أن استهداف التحالف لمرافق في ميناء الحديدة يتوافق مع القانون الدولي والإنساني ، مشيرا إلى أن التحالف استهدف مرافق تستخدم في نقل الأسلحة وتهريب صواريخ باليستية بميناء الحديدة.

وأردف بالقول " لن نسمح بتحويل المرافق المدنية لمنصات تهدد أمن المنطقة والملاحة".

وكشف وزير الإعلام اليمني عن وجود 7 أعضاء بهيئة الأركان الإيرانية في ميناء الحديدة، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية عسكرة ميناء الحديدة وزجه في الصراع.

وجاءت العملية بعد أن أعلن التحالف في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه منطقة الرياض وصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق اليوم بقصف ميناء جدة وجميع موانئ السعودية في ساحل البحر الأحمر، على خلفية طلب التحالف العربي بقيادة السعودية إخلاء ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.

ويأتي هذا في ظل تواصل التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي منذ عودة التوتر والقتال بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من المملكة والحوثيين في اليمن قبل أربعة أشهر، إذ يعلن الحوثيون شن هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف داخل المملكة، ردا على غارات جوية على مناطق مختلفة باليمن.

ويشهد اليمن صراعا منذ أواخر عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما دفع التحالف إلى التدخل عسكريا عام 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.