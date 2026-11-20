يسعى كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد لضم المدافع الإيطالي الشاب جورجيو سكالفيني خلال فترة الانتقالات لعام 2027.

مسيرة اللاعب مع فريقه والمنتخب

يشغل جورجيو سكالفيني مركز الدفاع في نادي أتالانتا الإيطالي. كما يمثل اللاعب صفوف المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.

الإصابات السابقة في الملاعب

تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال عام 2024. وعانى المدافع بعد ذلك من مشكلة خطيرة في الكتف خلال عام 2025.

زميله في صفوف الآزوري

يزامل سكالفيني في صفوف المنتخب الإيطالي اللاعب أليساندرو باستوني. ويعمل باستوني مدافعاً في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.