إعلان حل فرضية ريمان

أعلن عالم رياضيات يعمل في شركة أنثروبيك يوم الجمعة، 20 نوفمبر 2026، عن استخدامه برنامج «كلود» بهدف إثبات فرضية ريمان. وتندرج فرضية ريمان ضمن مسائل جائزة الألفية لمعهد كلاي للرياضيات.

مسائل جائزة الألفية

يحدد معهد كلاي للرياضيات سبع مسائل معقدة ضمن برنامج جائزة الألفية. يخصص المعهد مليون دولار أمريكي كقيمة جائزة لكل مسألة من هذه المسائل السبع.

إنجازات أوبن إيه آي السابقة

زعم نظام تم تطويره بواسطة شركة أوبن إيه آي خلال وقت سابق من هذا العام أنه قدم مثالاً مضاداً لمسألة مسافة النقاط المستوية ثنائية الأبعاد. وقد أدى هذا الزعم إلى دحض حدسية وضعها بول أردوش.

حلول رياضية إضافية

كشفت شركة أوبن إيه آي مؤخراً عن حل ظاهر لمسألة نافييه-ستوكس. وتتعلق هذه المسألة بمعادلات تدفق السوائل وتكوين قيم لا نهائية. أصدرت شركة أوبن إيه آي منذ ذلك الحين مئات النتائج الرياضية الإضافية.