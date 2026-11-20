تحقيقات أمنية حول مزاعم اغتصاب جماعي في موقع تصوير سينمائي

تباشر السلطات الأمنية في فرنسا تحقيقاتها مع الممثل جيرارد ديبارديو والكاتب ميشيل هولبيك على خلفية اتهامات تتعلق باغتصاب جماعي واعتداء بحق امرأة. تعود وقائع الحادثة المفترضة إلى شهر ديسمبر من عام 2018 خلال عمليات إنتاج الفيلم السينمائي "ثالاسو".

تقدمت ممثلة تُدعى ألكسندرا ببلاغ رسمي للشرطة خلال عام 2025. كانت الشاكية تبلغ من العمر 32 عاماً حين وقعت تلك الأحداث. شملت الاتهامات أيضاً مخرج العمل غيوم نيكلو الذي وُجهت إليه تهمة التواطؤ في الاعتداء الجنسي.

إدانات سابقة وسجل مرتكبي الجرائم الجنسية

تراجع جيرارد ديبارديو، البالغ من العمر 77 عاماً، عن طعنه ضد حكم إدانة صدر ضده في عام 2025 بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين في عام 2021، مقدماً اعتذاراً لهما. وقد أُدين الممثل العام الماضي بسبب اعتدائه على عاملة ديكور تبلغ من العمر 55 عاماً ومساعدة مخرج تبلغ من العمر 35 عاماً أثناء تصوير فيلم "الستائر الخضراء" بمدينة باريس في شهر سبتمبر من عام 2021.

ترتب على ذلك إدراج اسم ديبارديو رسمياً ضمن سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في فرنسا. في المقابل، نفى الممثل كافة المزاعم الموجهة ضده عبر رسالة مفتوحة جرى نشرها خلال شهر أكتوبر من عام 2023.

قضايا قضائية إضافية للممثل والمؤلف

طعن ديبارديو في قرار قضائي منفصل يقضي بمحاكمته بتهم اغتصاب واعتداءات جنسية استهدفت الممثلة شارلوت أرنولد داخل منزله الواقع في العاصمة باريس خلال عام 2018. ومن المنتظر أن يفصل قضاة الاستئناف خلال الشهر الجاري فيما إذا كان الطعن سيحظى بالتأييد أم أن المحاكمة ستمضي قدماً خلال العام المقبل.

يخضع ميشيل هولبيك، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، لتحقيق مستقل بسبب ادعاءات ترتبط بالتحريض على التمييز داخل فرنسا. وتستند هذه التحقيقات إلى تصريحات أدلى بها في عام 2022 وتتعلق بالمسلمين.