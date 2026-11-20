ميزات متطورة لإدخال المواعيد

أدخلت شركة أبل ميزتين أساسيتين طال انتظارها على تطبيق التقويم في نظام iOS 27. وتعتمد الخاصية الأولى على الإدخال باللغة الطبيعية لملء الحقول المخصصة للمواعيد تلقائياً عبر صياغة التفاصيل النصية.

قدرات إضافية لمساعد أبل

يوفر نظام «سيري الذكي» في الإصدار 27 إمكانية توليد عدة أحداث في نفس الوقت. ويستطيع المستخدمون تعديل المواعيد القائمة بأسلوب لغوي طبيعي.

استعلامات دقيقة ومواجهة الصيف

يمنح النظام القدرة على طرح أسئلة شاملة ودقيقة تتعلق بالمواعيد القادمة. وجرى إدراج جدول مواجهات فريق دالاس كاوبويز ضمن التقويم خلال فصل الصيف بواسطة «سيري».

أشكال بصرية متطورة

تحمل الإصدارات المرتقبة 27.3 تصاميم بصرية جديدة كلياً لتطبيق التقويم. وتأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الشركة لتطوير تجربة المستخدمين.