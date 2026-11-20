تحديث المرافق البلدية

أعلنت مدينة فورت وورث عن تنفيذ مشروع شامل لتطوير وتحديث منظومتها التقنية داخل منشآتها الحكومية. تسعى البلدية من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة العمل الإداري والخدمي في مساحة جغرافية تبلغ 300 ميل مربع.

خدمات لأكثر من مليون نسمة

يتولى المجلس البلدي في فورت وورث إدارة شؤون وتقديم الخدمات لأكثر من مليون نسمة. وكانت الإدارة المحلية تعاني في السابق من صعوبات بالغة في تشغيل وإدارة منظومات عرض مرئي بالية وغير مترابطة وموزعة على ما يزيد عن 200 منشأة تابعة للبلدية.

شاشات حديثة في المقر الجديد

شملت أعمال التطوير تركيب لوحات "ذا وول" (The Wall) المعتمدة على تقنية LED داخل قاعة المجلس البلدي الجديد. ويحتوي المقر الرئيسي على شاشتين عريضتين إلى جانب أربع وحدات عرض إضافية.