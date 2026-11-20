تفضيل شخصي للمهاجم الفرنسي

يختار المهاجم الفرنسي إيلي جونيور كرووبي الانضمام إلى برشلونة متفضلاً إياه على أرسنال. يبلغ اللاعب من العمر 20 عاماً ويمثل حالياً نادي بورنموث.

اهتمام أوروبي وموقف باريس سان جيرمان

تتابع أندية أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان تطورات اللاعب. أغلق نادي باريس سان جيرمان الباب تماماً أمام ضم المهاجم بعد إتمام التعاقد مع فيران توريس.

عوامل الجذب ورغبة النادي الحالي

ينجذب اللاعب الفرنسي بشدة نحو فكرة خوض تجربة تحت إشراف المدرب هانزي فليك. يتمسك نادي بورنموث بالاحتفاظ بخدمات لاعبه الثمين ضمن صفوفه.

الوضع المالي وأفق الصفقة الشتوية

يتمتع نادي أرسنال بالقدرات المالية اللازمة للمنافسة على صفقة المهاجم. يبدو انتقال اللاعب خلال شهر يناير أمراً غير مرجح بسبب الأولويات الحالية لدى إدارة برشلونة.